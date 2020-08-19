В NASA показали "лавину" на Марсе (ФОТО)

Марсианский разведывательный спутник от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показал сход лавины на красной планете.

Об этом сообщает Express.

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Указано, что марсианская "лавина" сошла со скалы высотой 500 метров.

В NASA считают, что сход лавины стал следствием температурных колебаний на Марсе во время весеннего периода на планете.

"При повышении температуры испаряется лед, а осколки глыбы льда сходят и поднимают пыль", — пояснили в американском ведомстве.

При этом отмечается, что сам снимок был сделан Марсианским разведывательным спутником на расстоянии 255 км над красной планетой.

Ранее телескоп Hubble показал галактику "с хвостом" NGC 1614.

Также сообщалось, что модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться на несколько сантиметров в поверхность красной планеты.