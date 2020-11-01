Потребрынки 1 час назад

Штат сотрудников интернет-гиганта Amazon превысил 1 млн человек

В третьем квартале компания наняла 250 тысяч работников

Фото: defense.gov Фото: defense.gov
Фото: defense.gov

В крупном американском интернет-ритейлере Amazon на данный момент работают более одного миллиона человек.

Об этом сообщает CBS News.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что в третьем квартале компания наняла 250 тысяч работников.

Причем представители интернет-магазина объясняют это ростом спроса на электронные продажи во время пандемии коронавируса.

По словам главного финансового директора Amazon Брайана Олсавски, компания наняла "намного больше людей в результате роста потребительского спроса".

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Как отмечается, 1 млн работников — важный этап для компании, которую в 1995 году основал Джефф Безос. Сначала она осуществляла онлайн-продажи книг, но сейчас деятельность Amazon.com охватывает почти все сферы розничной торговли, от собственной линии одежды к продуктовым магазинам.

Впрочем, Amazon все же имеет меньше работников, чем крупнейший частный работодатель в стране — Walmart, где работает 2,2 млн человек во всем мире.

Ранее сообщалось, что состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, достигло почти $200 млрд, что является рекордным показателем для бизнесмена.

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