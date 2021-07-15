Происшествия 10 минут назад

Вертолет Ingenuity прислал на Землю новые яркие снимки поверхности Марса (ФОТО)

На фотографиях можно увидеть песчаные холмы поля Séítah

Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Марсианский вертолет Ingenuity прислал в американское NASA снимки, которые он сделал во время рекордного девятого полета над поверхностью Красной планеты.

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На фотографиях можно увидеть песчаные холмы поля Séítah, сообщается на сайте NASA.

Указано, что благодаря новым кадрам Национальное управление США по аэронавтике и космическому пространству будет иметь возможность построить следующую программу исследований для марсохода Perseverance, который прибыл к Марсу вместе с вертолетом.

Ученые отмечают, что благодаря свежим фотографиям они смогут проанализировать изменения марсианских пород и понять, каким образом менялся климат на Красной планете в течение ее существования.

Напомним, 18 февраля 2021 года американский космический аппарат Perseverance совершил удачную посадку на Марсе.

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После высадки на Красную планету Perseverance передал на Землю пять фотографий.

19 апреля вертолет Ingenuity совершил свой первый полет в атмосфере Марса.

7 мая беспилотный аппарат вертолетного типа Ingenuity в пятый раз вышел в разреженную атмосферу планеты Марс и впервые перелетел на новое место на поверхности планеты.

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