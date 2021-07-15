Вертолет Ingenuity прислал на Землю новые яркие снимки поверхности Марса (ФОТО)

Марсианский вертолет Ingenuity прислал в американское NASA снимки, которые он сделал во время рекордного девятого полета над поверхностью Красной планеты.

На фотографиях можно увидеть песчаные холмы поля Séítah, сообщается на сайте NASA.

Указано, что благодаря новым кадрам Национальное управление США по аэронавтике и космическому пространству будет иметь возможность построить следующую программу исследований для марсохода Perseverance, который прибыл к Марсу вместе с вертолетом.

Ученые отмечают, что благодаря свежим фотографиям они смогут проанализировать изменения марсианских пород и понять, каким образом менялся климат на Красной планете в течение ее существования.

Напомним, 18 февраля 2021 года американский космический аппарат Perseverance совершил удачную посадку на Марсе.

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После высадки на Красную планету Perseverance передал на Землю пять фотографий.

19 апреля вертолет Ingenuity совершил свой первый полет в атмосфере Марса.

7 мая беспилотный аппарат вертолетного типа Ingenuity в пятый раз вышел в разреженную атмосферу планеты Марс и впервые перелетел на новое место на поверхности планеты.