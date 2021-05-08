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В мире 20 минут назад

Американский дрон впервые в истории "переехал" на новую территорию Марса (ВИДЕО)

Предыдущие четыре полета над Марсом космический беспилотник завершал на месте старта

Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

7 мая беспилотный аппарат вертолетного типа Ingenuity в пятый раз вышел в разреженную атмосферу планеты Марс и впервые перелетел на новое место на поверхности планеты.

Как сообщает NASA, космический полет начался в 15:26 по североамериканскому восточному времени (22:26 мск) и продолжался 108 секунд.

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Космолет пролетел 129 метров в направлении юга Красной планеты, после чего поднялся на рекордную высоту 10 метров и сделал цветные фотографии перед посадкой.

В американском космическом агентстве отмечают, что предыдущие четыре полета дрон завершал на месте старта.

Напомним, 15 апреля Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS). В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.

Уже через две недели после победы SpaceX в отборе, Blue Origin подала жалобу на 50 страниц (по некоторым данным на 175 страниц).

В частности, компания обвинила NASA в неправильной оценке некоторых деталей своего предложения относительно своего посадочного аппарата Blue Moon, который разрабатывают совместно с командой известных космических и оборонных подрядчиков (известная как National Team).

Ранее Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

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