Toyota разрабатывает луноход для колонизации спутника Земли

Toyota вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований разрабатывает луноход, который должен помочь людям колонизировать Луну к 2040 году. Ожидается, что его также можно будет использовать на Марсе.

Об этом пишет Assotiated Press.

Как отмечается, разработка будет называться Lunar Cruiser в честь популярного внедорожника Toyota Land Cruiser.

По задумке инженеров, люди смогут есть, работать, спать и общаться друг с другом на Луне, не выходя из транспортного средства. Его запуск запланирован на конец 2020-х годов.

Дизайн лунохода Lunar Cruiser напоминает автомобиль Land Cruiser, но у него более прочный корпус и 6 колес, которые позволят ему ездить по лунной поверхности, усеянной кратерами.

Он станет усовершенствованной версией современных вездеходов, таких как китайский Chang’e 5 и индийский Chandrayaan 2, выполняющих миссии по исследованию лунной поверхности.

Также луноход будет оснащен специальной роботизированной рукой, которая сможет захватывать и поднимать предметы. Ее положение можно будет менять. Рука была разработана партнером Toyota Gitai Japan.

"Мы рассматриваем космос как область для трансформации, которая происходит в столетие. Отправившись в космос, мы сможем разработать телекоммуникации и другие технологии, которые окажутся ценными для жизни человека", — говорит руководитель проекта Lunar Cruiser в Toyota Такао Сато.

Напомним, Китай рассматривает варианты отправки людей на Луну в ближайшие годы.

Отметим, глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина планирует принять участие в проекте по отправке людей на Луну, а также может помочь с построением поселения на спутнике, созданием соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности.