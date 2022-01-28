Китай рассматривает варианты отправки людей на Луну в ближайшие годы

Китай обнародовал свои планы по исследованию космоса на следующие пять лет, в которых подробно изложил свои цели. Страна также изучает варианты отправки людей на Луну, сообщает издание TheVerge.

В частности, Китай собирается укреплять свою космическую инфраструктуру и разработать космический корабля нового поколения для доставки людей в космос.

Прежде чем Китай попытается отправить людей на поверхность Луны, страна сначала планирует продолжить изучение спутника Земли с помощью зондов. В официальном документе подробно описываются планы отправить на Луну еще два автоматических космических корабля в течение следующих пяти лет, которые будут изучать лунные полярные области.

В издании отмечают, что за последние несколько десятилетий страна уделяла значительное внимание расширению своих космических возможностей. Китай увеличил частоту и масштаб запусков космических кораблей.

Кроме того, китайские ученые уделяли особое внимание исследованию Марса с помощью роботов.

В 2021 году страна запустила основной модуль новой космической станции, которая будет построена на орбите вокруг Земли. В настоящее время на борту станции живут три астронавта.

Тем временем Украина планирует принять участие в проекте по отправке людей на Луну, а также может помочь с построением поселения на спутнике, созданием соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности.