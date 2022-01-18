NASA тестирует портативный биопринтер для печати пластырей из клеток кожи

Инженеры из NASA разработали портативное устройство Bioprint FirstAid, по форме похожее на пистолет. Оно работает с помощью биочернил, внутрь которых помещают живые клетки космонавтов.

Об этом сообщает сайт космического агентства.

Отмечается, что портативный биопринтер Bioprint FirstAID — это новая технология NASA, которую можно применять как на Земле, так и в космосе. Устройство может печатать специальные "пластыри" из биочернил и клеток кожи человека.

Как объясняют создатели биопринтера, действие устройства очень простое. Чернила с клетками смешиваются, в результате чего получается материал, покрытие которого напоминает гипс. Он застывает мгновенно, и им можно покрыть порез или ожог.

Живые клетки в составе бинта необходимы для того, чтобы избежать отторжения материала тканями человеческой кожи.

Учёные отмечают, что благодаря технологии раны смогут заживать в несколько раз быстрее, чем при использовании обычных средств первой медицинской помощи.

"Бинты в космосе могут быть доступны не всегда, например, в случае нарушения поставок грузов на МКС. Любая рана, полученная в условиях невесомости, очень опасна из-за сильного кровотечения. Имеющиеся на борту космической станции средства первой медицинской помощи могут и не спасти астронавта", — отмечают разработчики устройства.

На МКС биопринтер отправили в конце декабря 2021 года с помощью грузового корабля от SpaceX.

Во время испытаний в условиях невесомости астронавты будут использовать устройства без добавления клеток кожи, чтобы выяснить, насколько прочны бинты.

Напомним, Украина планирует принять участие в проекте NASA по отправке людей на Луну, а также может помочь с построением поселения на спутнике, созданием соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности.