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Категория
Наука
Дата публикации

NASA тестирует портативный биопринтер для печати пластырей из клеток кожи

NASA тестирует портативный биопринтер для печати пластырей из клеток кожи
Учёные из NASA изобрели биопринтер, печатающий медицинские бинты из клеток кожи астронавтов на МКС

Инженеры из NASA разработали портативное устройство Bioprint FirstAid, по форме похожее на пистолет. Оно работает с помощью биочернил, внутрь которых помещают живые клетки космонавтов.

Об этом сообщает сайт космического агентства.

Отмечается, что портативный биопринтер Bioprint FirstAID — это новая технология NASA, которую можно применять как на Земле, так и в космосе. Устройство может печатать специальные "пластыри" из биочернил и клеток кожи человека.

Как объясняют создатели биопринтера, действие устройства очень простое. Чернила с клетками смешиваются, в результате чего получается материал, покрытие которого напоминает гипс. Он застывает мгновенно, и им можно покрыть порез или ожог.

Живые клетки в составе бинта необходимы для того, чтобы избежать отторжения материала тканями человеческой кожи.

Учёные отмечают, что благодаря технологии раны смогут заживать в несколько раз быстрее, чем при использовании обычных средств первой медицинской помощи.

"Бинты в космосе могут быть доступны не всегда, например, в случае нарушения поставок грузов на МКС. Любая рана, полученная в условиях невесомости, очень опасна из-за сильного кровотечения. Имеющиеся на борту космической станции средства первой медицинской помощи могут и не спасти астронавта", — отмечают разработчики устройства.

На МКС биопринтер отправили в конце декабря 2021 года с помощью грузового корабля от SpaceX.

Во время испытаний в условиях невесомости астронавты будут использовать устройства без добавления клеток кожи, чтобы выяснить, насколько прочны бинты.

Напомним, Украина планирует принять участие в проекте NASA по отправке людей на Луну, а также может помочь с построением поселения на спутнике, созданием соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности.

Автор:
Светлана Манько