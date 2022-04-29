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Ілон Маск передав Україні станції Tesla Powerwall
Дві амбулаторії у Бородянці та в Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ілон Маск передав Україні станції Tesla Powerwall. Сьогодні дві амбулаторії у Бородянці та в Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall", — йдеться у повідомленні.
Ці сонячні батареї та генератори набули великої популярності в Америці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Енергетична система Powerwall має високу автономність та забезпечує резервне живлення при відключеннях електрики.
Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.
На початку війни Росії проти України Мінцифри звернулося до глави SpaceX Ілона Маска з проханням надати Україні станції Starlink, на що американський підприємець відреагував оперативно та позитивно.
А 27 квітня в Україні зареєстровано компанію Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн"), яка буде представництвом американської компанії-виробника космічної техніки SpaceX Ілона Маска.
Раніше Ілон Маск викликав президента Росії Володимира Путіна на поєдинок, про що написав у Twitter. Ставка — Україна. Повідомлення мільярдера написано англійською, російською та українською мовами.