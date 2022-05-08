"Чтобы дурака не включал": глава Роскосмоса пригрозил Илону Маску за помощь Украине

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил основателя компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink и The Boring Company Илона Маска, что ему придется отвечать по-взрослому за поставку украинским силам средств военной связи.

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"По нашей информации, доставка и передача ВСУ абонентских ящиков приемки-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – заявил Рогозин.

Впрочем, это стало не первым демаршем Рогозина в сторону Маска. Например, после покупки Twitter Маском Рогозин закрыл в знак протеста аккаунт в сети. И это при том, что до недавнего времени Рогозин был очень активным пользователем Twitter и постоянно размещал там нелицеприятные твиты в адрес Украины, США и Великобритании.

Напомним, что недавно глава российской космической программы Рогозин заявил, что Москва уйдет с Международной космической станции. Он возложил вину за этот шаг на санкции, введенные в связи с вторжением в Украину.