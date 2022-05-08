"Щоб дурня не вмикав": голова Роскосмосу пригрозив Ілону Маску за допомогу Україні

Голова Роскосмосу Дмітрій Рогозін попередив засновника компаній "SpaceX", "PayPal", Neuralink і The Boring Company Ілона Маска, що тому доведеться відповідати по-дорослому за постачання українським силам засобів військового зв'язку.

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"За нашою інформацією, доставка та передача ЗСУ абонентських скриньок приймання-передачі інтернету від Starlink здійснювалися Пентагоном. Ілон Маск, таким чином, причетний до постачання фашистським силам в Україні засобів воєнного зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілон, як би ти дурня не вмикав", – заявив Рогозін.

Втім, це стало не першим демаршем Рогозіна у бік Маска. Наприклад, опісля купівлі Twitter Маском Рогозін закрив у знак протесту обліковий запис у мережі. І це при тому, що до недавнього часу Рогозін був дуже активним користувачем Twitter і постійно розміщував там огуду на Україну, США та Великобританію.

Нагадаємо, що нещодавно глава російської космічної програми Рогозін заявив, що Москва піде з Міжнародної космічної станції. Він поклав провину за цей крок на санкції, запроваджені у зв'язку із вторгненням в Україну.