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Ілон Маск відповів на погрози голови Роскосмосу за допомогу українцям

Ілон Маск відповів на погрози голови Роскосмосу за допомогу українцям

Засновник компанії SpaceX та Tesla Ілон Маск відповів на погрози генерального директора Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитра Рогозіна "відповідати по-дорослому" за допомогу обладнанням супутникового Інтернету Starlink українцям.

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Про це Ілон Маск написав у Twitter.

"Рогозін направив це російським ЗМІ... Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати", - зазначив Маск.

Коментуючи слова Рогозіна про "нацистський" полк українських захисників "Азов" у Маріуполі, Маск зазначив, що "слово "нацист" означає не те, що він думає".

Нагадаємо, 8 травня Рогозін пригрозив Маску відповідальністю за передачу систем супутникового Інтернету Starlink для потреб українських військових у Маріуполі, зокрема, бійців полку "Азов".

Втім, це стало не першим демаршем Рогозіна у бік Маска. Наприклад, після покупки Twitter Маском Рогозін закрив на знак протесту аккаунт у мережі. І це при тому, що донедавна Рогозін був дуже активним користувачем Twitter і постійно розміщував там неприємні твіти на адресу України, США та Великобританії.

Зазначимо, на початку війни Росії проти України Мінцифри звернулося до глави SpaceX Ілону Маску з проханням надати Україні станції Starlink, на що американський підприємець відреагував оперативно та позитивно.

А 27 квітня в Україні зареєстрована компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн"), яка буде представництвом американської компанії-виробника космічної техніки SpaceX Ілона Маска.

Раніше Ілон Маск викликав президента Росії Володимира Путіна на двобій, про що написав у Twitter. Ставка - Україна.  

Автор:
Світлана Манько