Ілон Маск відповів на погрози голови Роскосмосу за допомогу українцям

Засновник компанії SpaceX та Tesla Ілон Маск відповів на погрози генерального директора Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитра Рогозіна "відповідати по-дорослому" за допомогу обладнанням супутникового Інтернету Starlink українцям.

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Про це Ілон Маск написав у Twitter.

"Рогозін направив це російським ЗМІ... Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати", - зазначив Маск.

Коментуючи слова Рогозіна про "нацистський" полк українських захисників "Азов" у Маріуполі, Маск зазначив, що "слово "нацист" означає не те, що він думає".

Нагадаємо, 8 травня Рогозін пригрозив Маску відповідальністю за передачу систем супутникового Інтернету Starlink для потреб українських військових у Маріуполі, зокрема, бійців полку "Азов".

Втім, це стало не першим демаршем Рогозіна у бік Маска. Наприклад, після покупки Twitter Маском Рогозін закрив на знак протесту аккаунт у мережі. І це при тому, що донедавна Рогозін був дуже активним користувачем Twitter і постійно розміщував там неприємні твіти на адресу України, США та Великобританії.

Зазначимо, на початку війни Росії проти України Мінцифри звернулося до глави SpaceX Ілону Маску з проханням надати Україні станції Starlink, на що американський підприємець відреагував оперативно та позитивно.

А 27 квітня в Україні зареєстрована компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн"), яка буде представництвом американської компанії-виробника космічної техніки SpaceX Ілона Маска.

Раніше Ілон Маск викликав президента Росії Володимира Путіна на двобій, про що написав у Twitter. Ставка - Україна.