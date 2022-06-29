Илон Маск закрыл офис Tesla в Калифорнии и сократил 200 работников

Американский производитель электромобилей Tesla миллиардера Илона Маска закроет один из своих офисов в штате Калифорния, под сокращение попадут около 200 сотрудников.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В целях сокращения расходов компания закрывает офис в Сан-Матео, больше половины его штата получило уведомления об освобождении от занимаемых должностей. Оставшаяся часть персонала будет распределена между другими офисами компании.

Издание отмечает, что большая часть уволенных сотрудников занималась улучшением автопилота Tesla. Многие из работников были специалистами по аннотации данных, и все они работали с почасовой оплатой.

Совсем недавно, на прошлой неделе, главный исполнительный директор Илон Маск изложил планы по сокращению 10% штатных сотрудников, но заявил, что будет увеличивать почасовую оплату.

Всего, по словам людей, было уволено около 200 рабочих. До сокращений в офисе работало около 350 сотрудников.

Tesla сокращает свои ряды после всплеска найма в последние годы. Компания, базирующаяся в настоящее время в Остине, штат Техас, выросла примерно до 100 000 сотрудников по всему миру за счет строительства новых заводов в Остине и Берлине.

Ранее Илон Маск застал рабочих врасплох, заявив, что увольнения потребуются в условиях все более нестабильной экономической ситуации. Он пояснил, что около 10% наемных работников потеряют работу в течение следующих трех месяцев, хотя общая численность персонала может увеличиться через год.

Напомним, Tesla значительно повысила цены на свои электромобили во всей своей линейке, при этом некоторые модели подорожали на 6000 долларов.