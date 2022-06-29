Ілон Маск закрив офіс Tesla у Каліфорнії та скоротив 200 працівників

Американський виробник електромобілів Tesla мільярдера Ілона Маска закриє один із своїх офісів у штаті Каліфорнія, під скорочення потраплять близько 200 співробітників.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

З метою скорочення витрат компанія закриває офіс у Сан-Матео, більше половини його штату отримало повідомлення про звільнення з посад. Решта персоналу буде розподілена між іншими офісами компанії.

Більшість звільнених співробітників займалася поліпшенням автопілота Tesla. Багато працівників були фахівцями з анотації даних, і всі вони працювали з погодинною оплатою.

Нещодавно, минулого тижня, головний виконавчий директор Ілон Маск виклав плани зі скорочення 10% штатних співробітників, але заявив, що збільшуватиме погодинну оплату.

Загалом, за словами людей, було звільнено близько 200 робітників. До скорочень в офісі працювало близько 350 працівників.

Tesla скорочує свої ряди після сплеску найму в останні роки. Компанія, що базується зараз в Остіні, штат Техас, зросла приблизно до 100 000 співробітників по всьому світу за рахунок будівництва нових заводів в Остіні та Берліні.

Раніше Ілон Маск застав робітників зненацька, заявивши, що звільнення будуть потрібні в умовах дедалі більш нестабільної економічної ситуації. Він пояснив, що близько 10% найманих працівників втратить роботу протягом наступних трьох місяців, хоча загальна чисельність персоналу може збільшитись через рік.

Нагадаємо, Tesla значно підвищила ціни на свої електромобілі у всій своїй лінійці, деякі моделі подорожчали на 6000 доларів.