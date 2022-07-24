Співзасновник Google розлучився з дружиною через її зраду з Ілоном Маском - ЗМІ

Причиною розлучення американського мільярдера та співзасновника компанії Google Сергія Бріна зі своєю дружиною Ніколь Шенахан, на яке він подав ще в січні, стала її зрада з колишнім другом Бріна Ілоном Маском, який є найбагатшою людиною у світі.

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Як повідомляє з посиланням на знайомих із ситуацією людей видання The Wall Street Journal, документи, що свідчать про "непримиренні розбіжності" з дружиною Брін подав до Верховного суду округу Санта-Клара через кілька тижнів після того, як дізнався про її короткий роман з Маском.

За словами людини, близької до Шенахан, під час імовірного зв'язку на початку грудня Бріна та його дружина були фактично розлучені, хоча ще жили разом. У заяві про розлучення бізнесмен назвав датою розлучення пари 15 грудня 2021 року.

Зазначається, що нібито зустріч Шенахан із Маском відбулася на початку грудня 2021 року на фестивалі Art Basel у Майамі, на який з'їжджаються заможні люди з усього світу.

Причому це сталося після того, як Маск розлучився у вересні зі своєю подругою співачкою Граймс (Клер Буше). У березні 2022 року сама Граймс зізналася, що окрім спільного з Маском сина у них є і дочка, причому народжена сурогатною матір'ю якраз у грудні 2021 року.

За даними ЗМІ, на вечірці на початку 2022 року Маск нібито навіть схилив коліно перед Бріном і вибачився за свою провину, благаючи про прощення. Той вибачення прийняв, але з Маском досі не спілкується.

Брін і Шенахан були одружені майже чотири роки, а познайомилися на практиці йоги близько семи років тому. При цьому зазначимо, що самого Бріна з оцінкою статків близько 95 мільярдів доларів нині ставлять на сьоме чи восьме місце у рейтингу найбагатших людей світу.

Як нагадує видання, конфлікт із Бріном - лише одна з цілої низки пікантних особистих проблем, з якими Маск зіткнувся останніми місяцями. Зокрема, у травні стало відомо, що компанія Маска SpaceX у 2018 році виплатила 250 тисяч доларів стюардесі, яка звинуватила його у сексуальних домаганнях.

Наприкінці червня син маска Ксав'є подав до суду заяву про зміну статі з чоловічої на жіночу та зміну імені та прізвища на Вівіан Уїлсон через небажання будь-як асоціюватися з батьком. У свою чергу, на початку липня ЗМІ повідомили, що керівниця компанії Neuralink, співзасновником якої також був Маск, Шивон Зіліс народила від нього минулої осені двох дітей-близнюків.

WSJ зазначає, що адвокат Бріна відмовився від коментарів виданню, а сам Маск, як і прес-секретарка Шенахан, запити ЗМІ проігнорували.

Нагадаємо також, що нещодавно Маск офіційно збирався купити за 44 мільярди доларів сервіс мікроблогів Twitter, проте угоду так і не було доведено до кінця: мільярдер у результаті відмовився купувати компанію, пославшись на неможливість перевірити реальну частку спам-акаунтів у цій соцмережі. Тепер Twitter буде через це з Маском судитися.