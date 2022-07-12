Ракета-носій SpaceX спалахнула під час випробувань (ВІДЕО)

Ракета-носій, розроблена компанією SpaceX Ілона Маска для свого космічного корабля Starship нового покоління, спалахнула під час наземних випробувань у Техасі. Про це 12 липня повідомило інформаційне агентство Reuters.

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У виданні вважають, що інцидент може стати на заваді планам Маска із запуску Starship на орбіту в 2022 році.

"Так, насправді не дуже добре. Команда оцінює збитки", - прокоментував мільярдер.

Він також додав, що вибух пов'язаний із неполадками, що сталися під час випробування запуску двигуна під час обертання. При цьому Маск зазначив, що компанія зробила висновки і, зокрема, надалі не буде проводити тести на старті з розворотом з усіма 33 двигунами одночасно.

Starship - ракета-носій нового покоління - залишається в центрі амбіцій Маска, спрямованих на те, щоб зробити польоти людей у космос більш доступними та рутинними.

Нагадаємо, SpaceX завершила будівництво повноцінного прототипу ракети Starship, який обладнано найновішим прискорювачем Super Heavy Booster 4, у лютому.

Висота ракети складає 120 метрів. Для її будівництва було використано 140-метрову вежу з роботизованими маніпуляторами "Мехазілла", яка ловитиме перший щабель під час приземлення після польоту.