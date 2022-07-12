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Ракета-носитель SpaceX загорелась во время испытаний (ВИДЕО)
Ракета-носитель, разработанная компанией SpaceX Илона Маска для своего космического корабля Starship нового поколения, загорелась во время наземных испытаний в Техасе. Об этом 12 июля сообщило информационное агентство Reuters.
В издании считают, что инцидент может помешать планам Маска по запуску Starship на орбиту в 2022 году.
"Да, на самом деле не очень хорошо. Команда оценивает ущерб", — прокомментировал миллиардер.
Он также добавил, что взрыв связан с неполадками, произошедшими во время испытания запуска двигателя при вращении. При этом Маск отметил, что компания сделала выводы и, в частности, в будущем не будет проводить тесты на старте с разворотом со всеми 33 двигателями одновременно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Starship — ракета-носитель нового поколения — остается в центре амбиций Маска, направленных на то, чтобы сделать полеты людей в космос более доступными и рутинными.
Напомним, SpaceX завершила строительство полноценного прототипа ракеты Starship, который оборудован новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4, в феврале.
Высота ракеты составляет 120 метров. Для ее строительства была использована 140-метровая башня с роботизированными манипуляторами "Мехазилла", которая будет ловить первую ступень во время приземления после полета.