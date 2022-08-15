Мер Києва Віталій Кличко розлучається з дружиною

Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією майже через 26 років шлюбу. Розлучення пари є бажанням обох сторін.

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Про це мер Києва розповів в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Це не секрет, що ми багато років живемо не лише у різних містах, а й у різних країнах. Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", - сказав Віталій Кличко.

За його словами, розлучення - це "бажання обох сторін".

"У нас залишилися добрі стосунки, ми поважаємо один одного, діти вже дорослі, і життя продовжується", - сказав мер столиці.

На запитання, чи вільне його серце, мер столиці відповів: "Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?".

Віталій та Наталія Кличко одружилися у 1996 році. У пари є троє дітей: Єгор-Деніел (2000), Єлизавета-Вікторія (2002) та Максим-Олександр (2005).

Сама Наталія живе в Німеччині. Нині вона перебуває у Гамбурзі, там відвідує мітинги та інформує європейців про ситуацію в Україні. Діти навчаються за кордоном.