Россияне нанесли четыре ракетных удара по Харькову

В полдень 14 октября в Харькове местные жители услышали громкие взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов.

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Он подтвердил вражескую атаку на город. Предварительно известно, что в Харькове было зафиксировано четыре попадания, но после этой фиксации в городе прозвучало еще несколько взрывов.

"Вниманию жителей Харьковщины: не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары по Харькову", - заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Утром в этот же день армия РФ нанесла ракетные удары по Харькову и области - повредили критическую инфраструктуру.

Кроме того, в результате обстрелов за минувшие сутки с ранениями госпитализировали шесть человек в Купянском районе и 16-летнего парня в Изюмском районе.

Днем ранее, 13 октября, враг обстрелял Волчанск, а также населённые пункты Чугуевского, Харьковского, Купянского и Богодуховского районов. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки с ранениями госпитализирован 62-летний мужчина в Изюмском районе и 59-летний в Купянском