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Тип
Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Росіяни продовжують обстрілювати Харківську область, є постраждалі

харківська область, обстріли

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти в Харківській області, розташовані неподалік від кордону з РФ, є постраждалі. 

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Ворог обстріляв Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського та Богодухівського районів. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському", - зазначив він.

Очільник області також повідомив, що піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування області, за добу знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети.

"Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року. Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки", - додав він.

Нагадаємо, що 10 та 11 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по ряду регіонів України. Зокрема, в Харкові ціллю ворога стала енергетична інфраструктура.