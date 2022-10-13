Россияне продолжают обстреливать Харьковскую область, есть пострадавшие

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области, расположенные недалеко от границы с РФ, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг обстрелял Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Купянского и Богодуховского районов. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали 62-летнего мужчину в Изюмском районе и 59-летнего в Купянском", – отметил он.

Глава области также сообщил, что пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование области, за сутки обезврежены 523 взрывоопасных предмета.

"При выполнении дорожных работ в Изюмском районе погибли, взорвавшись на мини, двое работников 28-ми и 21-го года. Кроме того, в Изюмском районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины", - добавил он.

Напомним, что 10 и 11 октября российские войска нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. В частности, в Харькове целью врага стала энергетическая инфраструктура.