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У Куп‘янську до газопостачання підключили 95% приватних будинків
На деокупованих теріторіях Харківської області продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури. Наразі відновлено газопостачання для 95% родин Куп‘янська, що мешкають у приватних будинках, та до понад 50% споживачів багатоквартирного сектору.
Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, щодня природний газ повертається до близько 3000 домоволодінь звільненого з окупації Куп’янська.
Наразі фахівці АТ "Харківгаз" відновили газопостачання для 95% родин міста, що мешкають у приватних будинках, та до понад 50% споживачів багатоквартирного сектору.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім цього тривають роботи з ремонту перебитих газогонів, що доставляють газ у Ківшарівку Куп‘янського району. Після завершення робіт і випробування системи, буде проведено пуск газу у селище.
Синєгубов зазначив, що протягом 27 жовтня, роботи з відновлення газопостачання проводились у 8 постраждалих від агресора містах та селах Ізюмського, Харківського, Богодухівського, Куп‘янського районів області.
Зазначимо, у середині жовтня в деокупований Ізюм Харківської області повернули газопостачання та світло.
Також в Харківській області мешканці деяких районів безкоштовно отримають дрова.