Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 31 октября ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Каменском районе Днепропетровской области, а в Марганце из-за обстрелов повреждены почти 30 домов.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. Серьезные разрушения. Работают все службы" , - отметил он.

Кроме того, оккупанты обстреляли Марганецкую общину на Днепропетровщине. Больше всего пострадал сам Марганец, туда прилетели 40 снарядов из российских "Градов".

"Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина - ранена. Она в больнице. В городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов. Повреждены местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач" , - сообщил Резниченко.

Напомним, в ночь на 30 октября россияне обстреляли Никопольщину .