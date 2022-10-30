В Купянске в результате обстрелов произошел масштабный пожар на промышленном объекте

Армия страны-агрессора РФ продолжает наносить удары по Харьковщине. За прошедшие сутки под вражеский огонь попали расположенные у линии столкновения и границы с РФ населенные пункты.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал Купянск, населенные пункты Волчанской общины Чугуевского района, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области.

"В Купянске в результате обстрелов поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. Предварительно, никто не пострадал", - отметил Синегубов.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района.

Кроме того, на деоккупированных территориях области продолжается разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 267 взрывоопасных предметов.

Отметим, в Харьковской области сохраняется высокая минная опасность, поэтому люлей призывают быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, по обочинам дорог.

Так, недавно в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Тогда 2 человека погибли.