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В Купянске в результате обстрелов произошел масштабный пожар на промышленном объекте
Армия страны-агрессора РФ продолжает наносить удары по Харьковщине. За прошедшие сутки под вражеский огонь попали расположенные у линии столкновения и границы с РФ населенные пункты.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал Купянск, населенные пункты Волчанской общины Чугуевского района, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области.
"В Купянске в результате обстрелов поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. Предварительно, никто не пострадал", - отметил Синегубов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района.
Кроме того, на деоккупированных территориях области продолжается разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 267 взрывоопасных предметов.
Отметим, в Харьковской области сохраняется высокая минная опасность, поэтому люлей призывают быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, по обочинам дорог.
Так, недавно в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Тогда 2 человека погибли.