В трети украинских продуктов превышено содержание вредных для здоровья трансжиров: результаты проверки

Исследование ВОЗ в Украине в октябре-декабре 2023 показало, что в 30% украинских переработанных продуктов превышено содержание вредных для здоровья трансжиров.

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Об этом рассказал представитель ВОЗ Андрей Скипальский в комментарии "Укринформу".

В частности, речь идет о колбасно-мясных изделиях, мороженом, выпечке, а также об уличной пище, блюдах кафе и точках быстрой пищи, в которых выявили превышение содержания трансжиров.

В 30% украинских продуктов превышено содержание трансжиров

Как отметил Скипальский, исследованные продукты выбирались эмпирическим путем, с учетом того, где может содержаться значительное количество трансжиров.

Согласно этому эксперты выбрали две категории продуктов - промышленно производимые пищевые продукты, которые упакованы и широко представлены в сетях супермаркетов, и так называемая уличная еда, которая частично промышленного производства, но приготовлена в кафе, закусочных или пунктах быстрой еды.

Исследовались продукты от шоколада до обработанного мяса, сосисок, колбас и т.п., замороженных круассанов, печенья, сухариков, чипсов до маргаринов, спредов, мороженого. Среди так называемой уличной пищи исследовали, к примеру, фалафель, круассаны, пиццу, пани, пирожные.

Эксперт напомнил, что Украина в 2020 году приняла решение об ограничении использования трансжиров в продуктах питания для того, чтобы сохранить здоровье населения.

Кроме того, был утвержден приказ Минздрава №1613 о правилах добавления витаминов, минеральных веществ и некоторых других веществ в пищевые продукты, который, в частности, внедряет максимально допустимую норму трансжирных кислот в пищевых продуктах - не более 2 г трансжиров на 100 г общего количества всех. жиров в продукте.

Эта норма отвечает требованиям европейского регламента от 2019 года и относится к лучшим практикам ВОЗ по исключению трансжиров из продуктов питания.

"В рамках международного исследования и в сотрудничестве с Минздравом мы проанализировали 120 видов пищевых продуктов, из них 37 не отвечают требованию не более 2 г трансжиров на 100 г продуктов. То есть у 30% исследованных продуктов выявлено превышение нормы. Фактически, определенная часть производителей не выполняет новую норму законодательства", - подчеркнул представитель ВОЗ.

Фактор риска питания сейчас выходит на первое место

Как отметил представитель ВОЗ, вопрос уменьшения трансжиров в продуктах актуален еще и потому, что во время войны возникли дополнительные факторы риска, связанные с питанием.

В частности, речь идет о том, что находившиеся в оккупации взрослые и дети и/или по разным причинам не имели доступа к свежим продуктам, питались консервацией, снеками, потребляли продукты с высоким содержанием соли и сахара и т.д. Это, в свою очередь, повышает риски расстройств пищевого поведения, возникновения, кроме сердечно-сосудистых, еще таких заболеваний, как ожирение, диабет, гастриты.

"Фактор риска питания сейчас выходит на одно из первых мест, даже сдвинув алкоголь и табак. Регулярное и чрезмерное потребление переработанных продуктов представляет очевидную опасность из-за чрезмерного потребления соли, жиров, сахара, трансжиров. К сожалению, общих рекомендаций, как решить эту проблему в период чрезвычайных ситуаций, какова полномасштабная война, нет", - подчеркнул Скипальский.

Он напомнил, что в Украине идет реформа школьного питания, которая помогает сформировать здоровые пищевые привычки и способствует бесплатному и качественному питанию в учебных заведениях.

Пекарей просят уменьшить содержание соли в хлебе

Министерство здравоохранения призвало производителей снизить количество соли в хлебе и хлебобулочных изделиях.

Украинцы в среднем потребляют около 12,6 г соли в сутки, тогда как ВОЗ рекомендует, чтобы суточная норма не превышала 5 г.

Кроме того, каждый украинец ежедневно в среднем потребляет от 2,5 г до 4,25 г соли только с хлебом, а это половина и более суточной нормы, рекомендованной ВОЗ. По данным Госслужбы статистики каждый украинец потребляет около 250 г хлеба в сутки. Содержимое соли в большинстве разновидностей хлеба колеблется от 1,07 до 1,7 г на 100 г.

Поэтому Минздрав предлагает украинским производителям хлеба рассмотреть следующие мероприятия:

уменьшить количество соли в хлебе и хлебобулочных изделиях до уровня не более 0,9 г на 100 г. Это можно делать постепенно, чтобы потребители привыкали к менее соленому вкусу;

повышать вкусовые качества выпечки другим способом, например, использовать травы и специи или даже ферментированные продукты, что может помочь компенсировать уменьшение соли.

По оценкам Минздрава, реализация этих мер поможет снизить общее потребление соли, способствовать здоровому питанию и снижению уровня неинфекционных заболеваний.