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ВОЗ призывает повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки
Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки, чтобы снизить количество смертей.
Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Отмечается, что ведомство опубликовало новые данные, демонстрирующие низкие ставки налогов в странах мира на нездоровые продукты, такие как алкоголь и подслащенные газированные напитки.
Как подчеркивают в ВОЗ, большинство стран не используют налоги для стимулирования здорового поведения населения.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Ежегодно 2,6 миллиона человек умирают от употребления алкоголя и 8 миллионов человек - из-за нездорового питания. Увеличение налога на алкоголь уменьшит это количество смертей", - убеждены в ВОЗ.
Там добавляют, что несмотря на то, что 108 стран облагают налогом определенный вид подслащенных напитков, во всем мире в среднем акцизный налог, налог, предназначенный для определенного потребительского продукта, составляет лишь 6,6% цены газировки.
Кроме того, не менее 148 стран применяли акцизный налог на алкогольные напитки на национальном уровне. Однако вино освобождено от акцизного налога не менее чем в 22 странах, большинство из которых в Европейском регионе.
По данным ВОЗ, в среднем по всему миру доля акциза в цене наиболее продаваемой марки пива составляет 17,2%. Для марки продаваемых алкогольных напитков он составляет 26,5%.
"Исследование показывает, что налоги, повышающие цены на алкоголь на 50%, помогли бы предотвратить более 21 миллиона смертей в течение 50 лет и создать почти 17 триллионов долларов США дополнительных доходов. Это эквивалентно общим государственным доходам восьми крупнейших экономик мира за один год", – подчеркивают в ВОЗ.
Такие страны, как Литва, которые повысили налог на алкоголь в 2017 году, чтобы снизить потребление, уменьшили смертность от болезней, связанных с алкоголем. Литва увеличила поступления от налога на алкоголь с 234 миллионов евро в 2016 году до 323 миллионов евро в 2018 году, а смертность от алкоголя упала с 23,4 на 100 000 человек в 2016 году до 18,1 на 100 000 человек в 2018 году.
Исследование доказывает, что обложение алкоголя и алкогольных напитков помогает уменьшить потребление этих продуктов и дает компаниям повод производить более здоровые продукты. В то же время налог на эти продукты помогает предотвратить травмы и неинфекционные заболевания, такие как рак, диабет и болезни сердца.
«Налогообложение нездоровых продуктов создает здоровое население. Это оказывает положительное влияние на общество – меньше болезней и большие доходы для правительств. В случае с алкоголем налоги также помогают предотвратить насилие и дорожно-транспортные происшествия», – сказал Рудигер Креч, директор по содействию здоровью ВОЗ.
Недавний опрос, проведенный в сотрудничестве с ВОЗ и Bloomberg Philanthropies, показал, что большинство людей во всех странах поддерживают повышение налогов на вредные для здоровья продукты, такие как алкоголь и газированные напитки.
Поэтому ВОЗ рекомендует применить акцизный налог ко всем безалкогольным напиткам и алкогольным напиткам.
Налог на сладкие напитки действует уже более чем в 65 странах мира
Специальный налог на сладкие газированные напитки действует уже более чем в 65 странах мира. К примеру, в Латвии его ввели еще в 2002 году, а в Польше – с апреля 2021-го (0,15 евро за каждый литр сладкого напитка).
В Израиле используют другой подход, более похожий на предлагаемый в Украине. Так, по напиткам с содержанием сахара свыше 5 г на 100 г жидкости нужно дополнительно платить 1 шекель (0,3 евро) за литр.
Механизм работы налога на сладкие газированные напитки может быть очень разным. Но все сводится к тому, что растут издержки производителей, а значит, растет и цена товара. Как результат – ограничивается популярность таких напитков. К примеру, в Латвии уровень потребления сладкой газировки один из самых низких в Европе.
Акциз на сладкие газированные напитки в Украине
Народные депутаты зарегистрировали законопроекты 9032-1 и №9033-1 по акцизному налогу на сладкие газированные напитки, разработку которого анонсировали в январе.
Согласно нынешним редакции документов, депутаты предлагают внести в Налоговый кодекс изменения, предусматривающие установление ставки налога в размере 0,1 евро (4 грн) на один литр минеральной и газированной воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ.
50% акциза, как утверждают авторы, будут направлять на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков. Вторую половину – на программу детского питания в школах.
Источник фото: ua.depositphotos.com