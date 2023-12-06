ВОЗ призывает повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки, чтобы снизить количество смертей.

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Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

Отмечается, что ведомство опубликовало новые данные, демонстрирующие низкие ставки налогов в странах мира на нездоровые продукты, такие как алкоголь и подслащенные газированные напитки.

Как подчеркивают в ВОЗ, большинство стран не используют налоги для стимулирования здорового поведения населения.

"Ежегодно 2,6 миллиона человек умирают от употребления алкоголя и 8 миллионов человек - из-за нездорового питания. Увеличение налога на алкоголь уменьшит это количество смертей", - убеждены в ВОЗ.

Там добавляют, что несмотря на то, что 108 стран облагают налогом определенный вид подслащенных напитков, во всем мире в среднем акцизный налог, налог, предназначенный для определенного потребительского продукта, составляет лишь 6,6% цены газировки.

Кроме того, не менее 148 стран применяли акцизный налог на алкогольные напитки на национальном уровне. Однако вино освобождено от акцизного налога не менее чем в 22 странах, большинство из которых в Европейском регионе.

По данным ВОЗ, в среднем по всему миру доля акциза в цене наиболее продаваемой марки пива составляет 17,2%. Для марки продаваемых алкогольных напитков он составляет 26,5%.

"Исследование показывает, что налоги, повышающие цены на алкоголь на 50%, помогли бы предотвратить более 21 миллиона смертей в течение 50 лет и создать почти 17 триллионов долларов США дополнительных доходов. Это эквивалентно общим государственным доходам восьми крупнейших экономик мира за один год", – подчеркивают в ВОЗ.

Такие страны, как Литва, которые повысили налог на алкоголь в 2017 году, чтобы снизить потребление, уменьшили смертность от болезней, связанных с алкоголем. Литва увеличила поступления от налога на алкоголь с 234 миллионов евро в 2016 году до 323 миллионов евро в 2018 году, а смертность от алкоголя упала с 23,4 на 100 000 человек в 2016 году до 18,1 на 100 000 человек в 2018 году.

Исследование доказывает, что обложение алкоголя и алкогольных напитков помогает уменьшить потребление этих продуктов и дает компаниям повод производить более здоровые продукты. В то же время налог на эти продукты помогает предотвратить травмы и неинфекционные заболевания, такие как рак, диабет и болезни сердца.

«Налогообложение нездоровых продуктов создает здоровое население. Это оказывает положительное влияние на общество – меньше болезней и большие доходы для правительств. В случае с алкоголем налоги также помогают предотвратить насилие и дорожно-транспортные происшествия», – сказал Рудигер Креч, директор по содействию здоровью ВОЗ.

Недавний опрос, проведенный в сотрудничестве с ВОЗ и Bloomberg Philanthropies, показал, что большинство людей во всех странах поддерживают повышение налогов на вредные для здоровья продукты, такие как алкоголь и газированные напитки.

Поэтому ВОЗ рекомендует применить акцизный налог ко всем безалкогольным напиткам и алкогольным напиткам.

Налог на сладкие напитки действует уже более чем в 65 странах мира

Специальный налог на сладкие газированные напитки действует уже более чем в 65 странах мира. К примеру, в Латвии его ввели еще в 2002 году, а в Польше – с апреля 2021-го (0,15 евро за каждый литр сладкого напитка).

В Израиле используют другой подход, более похожий на предлагаемый в Украине. Так, по напиткам с содержанием сахара свыше 5 г на 100 г жидкости нужно дополнительно платить 1 шекель (0,3 евро) за литр.

Механизм работы налога на сладкие газированные напитки может быть очень разным. Но все сводится к тому, что растут издержки производителей, а значит, растет и цена товара. Как результат – ограничивается популярность таких напитков. К примеру, в Латвии уровень потребления сладкой газировки один из самых низких в Европе.

Акциз на сладкие газированные напитки в Украине

Народные депутаты зарегистрировали законопроекты 9032-1 и №9033-1 по акцизному налогу на сладкие газированные напитки, разработку которого анонсировали в январе.

Согласно нынешним редакции документов, депутаты предлагают внести в Налоговый кодекс изменения, предусматривающие установление ставки налога в размере 0,1 евро (4 грн) на один литр минеральной и газированной воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ.

50% акциза, как утверждают авторы, будут направлять на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков. Вторую половину – на программу детского питания в школах.

Источник фото: ua.depositphotos.com