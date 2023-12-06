ВООЗ закликає підвищити податки на алкоголь і солодкі напої

Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала уряди усіх країн підвищити податки на алкоголь і солодкі напої, щоб зменшити кількість смертей.

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Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

Зазначається, що відомство опублікувало нові дані, які демонструють низькі ставки податків у країнах світу на нездорові продукти, такі як алкоголь і підсолоджені газовані напої.

Як підкреслюють у ВООЗ, більшість країн не використовують податки для стимулювання здорової поведінки населення.

"Щорічно 2,6 мільйона людей помирають від вживання алкоголю і 8 мільйонів людей - через нездорове харчування. Збільшення податку на алкоголь зменшить цю кількість смертей", - переконані у ВООЗ.

Там додають, що незважаючи на те, що 108 країн оподатковують певний вид підсолоджених напоїв, у всьому світі в середньому акцизний податок, податок, призначений для певного споживчого продукту, становить лише 6,6% ціни газованої води.

Крім того, щонайменше 148 країн застосовували акцизний податок на алкогольні напої на національному рівні. Проте вино звільнене від акцизного податку щонайменше у 22 країнах, більшість із яких у Європейському регіоні.

За даними ВООЗ, у середньому по всьому світу частка акцизу в ціні найбільш продаваної марки пива становить 17,2%. Для найпродаванішої марки алкогольних напоїв, що продається, він становить 26,5%.

"Дослідження показує, що податки, які підвищують ціни на алкоголь на 50%, допомогли б запобігти понад 21 мільйону смертей протягом 50 років і створити майже 17 трильйонів доларів США додаткових доходів. Це еквівалентно загальним державним доходам восьми найбільших економік світу за один рік", - підкреслюють у ВООЗ.

Такі країни, як Литва, які підвищили податок на алкоголь у 2017 році, щоб зменшити споживання, зменшили смертність від хвороб, пов’язаних з алкоголем. Литва збільшила надходження від податку на алкоголь з 234 мільйонів євро в 2016 році до 323 мільйонів євро в 2018 році, а смертність від алкоголю впала з 23,4 на 100 000 осіб у 2016 році до 18,1 на 100 000 осіб у 2018 році.

Дослідження доводить, що оподаткування алкоголю та алкогольних напоїв допомагає зменшити споживання цих продуктів і дає компаніям привід виробляти здоровіші продукти. У той же час податок на ці продукти допомагає запобігти травмам і неінфекційним захворюванням, таким як рак, діабет і хвороби серця.

«Оподаткування нездорових продуктів створює здоровіше населення. Це має позитивний вплив на суспільство – менше хвороб і більші доходи для урядів. У випадку з алкоголем податки також допомагають запобігти насильству та дорожньо-транспортним пригодам», – сказав Рудігер Креч, директор із сприяння здоров’ю ВООЗ

Нещодавнє опитування, проведене у співпраці з ВООЗ і Bloomberg Philanthropies, показало, що більшість людей у всіх країнах підтримують підвищення податків на шкідливі для здоров’я продукти, такі як алкоголь і газовані напої.

Тому ВООЗ рекомендує застосувати акцизний податок до всіх безалкогольних напоїв та алкогольних напоїв.

Податок на солодкі напої діє вже у понад 65 країнах світу

Спеціальний податок на солодкі газовані напої діє вже у понад 65 країнах світу. Наприклад, у Латвії його запровадили ще 2002 року, а в Польщі – з квітня 2021-го (0,15 євро за кожний літр солодкого напою).

В Ізраїлі використовують інший підхід, більш схожий на той, що пропонують в Україні. Так, за напої із вмістом цукру понад 5 г на 100 г рідини потрібно додатково сплачувати 1 шекель (0,3 євро) за літр.

Механізм роботи податку на солодкі газовані напої може бути дуже різним. Але все зводиться до того, що зростають витрати виробників, а отже, зростає і ціна товару. Як результат – обмежується популярність таких напоїв. Приміром, у Латвії рівень споживання солодкого газування один із найнижчих у Європі.

Акциз на солодкі газовані напої в Україні

Народні депутати зареєстрували законопроєкти 9032-1 і №9033-1 щодо акцизного податку на солодкі газовані напої, розробку якого анонсували у січні.

Згідно з нинішніми редакціями документів, депутати пропонують внести до Податкового кодексу зміни, які передбачають встановлення ставки податку у розмірі 0,1 євро (4 грн) на один літр мінеральної та газованї води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин.

50% від акцизу, як стверджують автори, будуть спрямовувати на реалізацію програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Другу половину — на програму дитячого харчування в школах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com