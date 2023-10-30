5 продуктів, які шкодять мозку: що потрібно виключити з раціону для покращення когнітивних функцій

Аби покращити роботу мозку слід не тільки насичувати раціон корисними продуктами, але й виключти шкідливі. Нутриціологи виділяють п’ять основних продуктів, які можуть погіршити роботу мозку.

Які продукти шкідливі для мозку

Після кожного прийому їжу продукти, які вживає людина, розщеплюються на різні речовини, потрапляють у кровообіг і доставляються до мозку. Кожного разу ми робимо вибір: їсти те, що покращує роботу мозку, або може нашкодити.

Солодощі та напої

Шкідливі продукти для судин також негативно впливають і на роботу мозку. До них відносять солодощі та газовані напої.

Підвищений рівень цукру в крові може спровокувати структурні зміни судин та діабет. Надмірне споживання солодощів та газованих напоїв протягом тривалого часу підвищує ризик деменції. Замінити їх можна фруктами, а от замість газованих напоїв краще пити просту воду або чай без цукру.

Транс-жири

Шкідлива їжа для мозку часто містить саме транс-жири або ненасичені жирні кислоти.

Такі речовини містяться в снеках, упакованій випічці, фаст-фудах та в низці інших продуктів промислового виробництва. Існує теорія, що споживання трансжирів може підвищити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Тому продукти, які містять транс-жири, шкідливі для пам'яті.

Рафіновані вуглеводи

Випічка з білого борошна та десерти з вмістом цукру - це і є рафіновані вуглеводи. Вважається, що такі продукти погіршуються робота мозку через високий глікемічний індекс (ГІ).

Їжа, яка містить рафіновані вуглеводи, у великій кількості у підсумку погіршує роботу мозку як у дітей, так і у дорослих. Вживання таких продуктів підвищує рівень ризику виникнення дегенеративних захворювань. Рафіновані вуглеводи можна замінити цільнозерновими продуктами, овочами та фруктами.

Аспартам

Найшкідливіше для мозку рішення - це замінити цукор на аспартам, який має ще гірший вплив. Цей підсолоджувач часто міститься в газованих напоях. Проте нерідко його додають в каву чи чай, коли намагаються схуднути.

Речовина дійсно фактично безкалорійна, проте містить шкідливі компоненти, такі як фенілаланін, метанол і аспарагінова кислота - все це шкідлива їжа для мозку. Ці речовини мають негативний вплив на когнітивні функції мозку.

Якщо людина буде регулярно вживати аспартам, то з часом помітить погіршення настрою та рівня уважності. Аспартам краще взагалі виключити з раціону, а от вживання цукру зменшити до мінімуму.

Алкоголь

Алкогольні напої та продукти погіршують пам’ять та загалом вкрай негативно впливають на мозкову активність.

На просторах Інтернету можна знайти інформацію про користь червоного вина у невеликій кількості. Проте з алкоголем завжди потрібно бути обережним. При вживанні великих доз алкоголю спостерігаються такі ознаки погіршення роботи мозку: