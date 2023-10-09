Швидке схуднення: чому важливо знати час перетравлення продуктів

Для схуднення новий прийом їжі має відбуватися тоді, коли шлунок перетравив попередні продукти. Дієтологи рекомендують споживати їжу невеликими порціями, але регулярно. Краще уникати щільних обідів/вечерь один-два рази на день, набагато корисніше їсти три-чотири рази на день. Інформація про те, коли той чи інший продукт перетравлюється в шлунку, означає, коли доречний наступний прийом їжі. Це важливо не тільки для схуднення, а й для здоров'я в цілому.

Скільки потрібно часу, щоб переварити їжу

Час переробки Продукти 1-2 години вода; чай; кава; какао; бульйон; молоко; яйця, зварені некруто; рис; риба річкова відварна; 2-3 години яйця, круто зварені; омлет; риба морська відварена; відварена картопля; хліб; 3-4 години курка та яловичина (відварена); житній хліб; яблука; морква; редис; шпинат; огірки; смажена картопля; шинка; 4-5 годин боби (квасоля, горох); дичина; оселедець; смажене м'ясо; 5-6 годин гриби; шпик.

При складанні дієти для схуднення важливо враховувати скільки шлунку знадобиться часу для перетравлення. Виходячи з цього, можна планувати інтервали між прийомом їжі та меню для схуднення на весь день. При цьому будь-якій, навіть найздоровішій, людині переїдання не принесе жодної користі, а люди зі слабким шлунково-кишковим трактом після кількох ситних обідів зазнають значного дискомфорту.

Як зрозуміти, що шлунок не перетравлює їжу

Є характерні ознаки, що вказують на те, що шлунок не перетравлює їжу. При цьому тільки лікар може визначити достовірну причину дискомфорту у шлунку та назвати ефективні методи лікування.

Шлунок не перетравлює їжу - симптоми

Дискомфортне відчуття наповненості: почуття виникає, навіть якщо людина з'їла невелику кількість їжі. Після кожного прийому їжі виникає здуття живота. Часте утворення газів, здуття та суттєві газові викиди. Нерегулярний стул, діарея або запори можуть свідчити про проблеми зі шлунком або харчовою системою в цілому. Постійна відрижка або печія часто пов'язані з неправильною роботою нижнього стравоходу сфінктера. Регулярні болі або дискомфорт в ділянці живота після їжі.

Як допомогти організму швидше переварити їжу

Деякі продукти сприяють прискоренню перетравлення, аналогічну функцію можуть виконувати спеціальні таблетки для схуднення. Але з ними слід бути обережним. Перш ніж купувати будь-які препарати для схуднення, слід проконсультуватися з лікарем.

Втім, навіть найефективніші таблетки для схуднення можна замінити натуральними речовинами. Наприклад, часто натщесерце з водою вживають куркуму для схуднення. Це тим, що куркума активізує вироблення жовчі. Тому якщо вранці випивати склянку води з куркумою, то жовчовиділення помітно посилиться і процеси травлення прискоряться.

Також дієтологи рекомендують вранці пити саме чай для схуднення. Віддавайте перевагу зеленому чаю або фіточаю для схуднення, який можна придбати в аптеці. Зелений чай збагачений антиоксидантами, які сприяють зниженню запальних процесів в організмі. Часто натщесерце п'ють саме чай для схуднення, адже напій стимулює активність травних ферментів, тим самим прискорює перетравлення їжі.

Яка їжа не перетравлюється

При складанні меню для схуднення важливо врахувати ступінь складності перетравлення тих чи інших продуктів. Річ у тім, що організм може витрачати більше ккал перетравлення продукту, ніж отримувати від цього. Такий феномен дієтологи називають негативною калорійністю. Якщо звернутися до фахівця, він збалансовано включить такі продукти в раціон.

Основні продукти з негативною калорійністю - овочі та фрукти

огірок;

селера;

броколі;

різноманітна зелень;

лимони;

грейпфрут та інші.

Крім того, до низькокалорійних продуктів належать кофеїн. Дієтологи можуть включати в раціон саме каву для схуднення. При цьому важливо дотримуватися порад спеціаліста, адже для різної вагової категорії, а також залежно від унікальних особливостей організму, дозування кави буде різним.

Вживаючи каву для схуднення , людина користується способом “дефіциту калорій”. В середньому в одній порції кави міститься 5 ккал, що і робить її низькокалорійною.