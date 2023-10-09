Быстрое похудение: почему важно знать время переваривания продуктов

Для похудения новый прием пищи должен происходить тогда, когда предыдущие продукты переварились в желудке. Диетологи рекомендуют потреблять пищу небольшими порциями, но регулярно. Лучше избегать плотных обедов/ужинов один-два раза в день, гораздо полезнее кушать три-четыре раза в день. Информация о том, как скоро тот или иной продукт переваривается в желудке, означает, как скоро уместен следующий прием пищи. Это важно не только для похудения, но и для поддержания здоровья в целом.

Сколько нужно времени, чтобы переварить еду

Время переработки Продукты 1-2 часа вода; чай; кофе; какао; бульон; молоко; яйца, сваренные всмятку; рис; рыба речная отварная; 2-3 часа яйца, сваренные вкрутую; омлет; рыба морская отварная; отварной картофель; хлеб; 3-4 часа курица и говядина (отварная); ржаной хлеб; яблоки; морковь; редис; шпинат; огурцы; жареный картофель; ветчина; 4-5 часов бобы (фасоль, горох); дичь; сельдь; жареное мясо; 5-6 часов грибы; шпик.

При составлении диеты для похудения важно учитывать, сколько желудку понадобится времени для переваривания. Исходя из этого можно планировать интервалы между приемом пищи и меню для похудения на весь день. При этом любому, даже самому здоровому, человеку переедание не принесет никакой пользы, а люди со слабым желудочно-кишечным трактом после нескольких сытных обедов испытывают значительный дискомфорт.

Как понять, что желудок не переваривает еду

Есть характерные признаки, указывающие на то, что желудок не переваривает пищу. При этом только врач может определить достоверную причину дискомфорта в желудке и назвать эффективные методы лечения.

Желудок не переваривает пищу - симптомы

Дискомфортное ощущение наполненности: чувство возникает, даже если человек съел небольшое количество пищи. После каждого приема пищи возникает вздутие живота. Частое образование газов, вздутие и существенные газовые выбросы. Нерегулярные стулы, диарея или запоры могут свиделельствовать о проблемах с желудком или пищевой системой в целом. Постоянная отрыжка или изжога часто связаны с неправильной работой нижнего пищевода сфинктера. Регулярные боли или дискомфорт в области живота после приема пищи.

Как помочь организму быстрее переварить пищу

Некоторые продукты способствуют ускорению переваривания, аналогичную функцию могут выполнять специальные таблетки для похудения. Но с ними нужно быть осторожным. Прежде чем покупать любые препараты для похудения следует проконсультироваться с врачом.

Впрочем даже самые эффективные таблетки для похудения можно заменить натуральными веществами. Например, часто натощак с водой употребляют куркуму для похудения. Это объясняется тем, что куркума активизирует выработку желчи. Поэтому если утром выпивать стакан воды с куркумой, то желчевыделение заметно усилится и пищеварительные процессы ускорятся.

Также диетологи рекомендуют утром пить именно чай для похудения. Отдавайте предпочтение зеленому чаю или фиточаю для похудения, который можно приобрести в аптеке. Зеленый чай обогащен антиоксидантами, которые способствуют снижению воспалительных процессов в организме. Часто натощак пьют именно чай для похудения, ведь напиток стимулирует активность пищеварительных ферментов, тем самым ускоряет переваривание пищи.

Какая пища не переваривается

При составлении меню для похудения важно учесть степень сложности для перетравления тех или иных продуктов. Дело в тому, что организм може тратить больше ккал на перетравливание продукта, чем получать от него. Такой феномен диетологи называют отрицательная калорийность. Если обратиться к специалисту, то он сбалансировано включит такие продукты в рацион.

Основные продукты с отрицательной калорийностью - овощи и фрукты

огурец;

сельдерей;

брокколи;

разнообразная зелень;

лимоны;

грейпфрут и другие.

Кроме того, к низкокалорийным продуктам относят кофеин. Диетологи могут включать в рацион именно кофе для похудения. При этом важно соблюдать советы специалиста, ведь для разной весовой категории, а также в зависимости от уникальных особенностей организма, дозировка кофе будет разной.

Употребляя кофе для похудения, человек пользуется методом “дефицита калорий”. В среднем в одной порции кофе содержится 5 ккал, что и делает его низкокалорийным.