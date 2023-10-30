5 продуктов, которые вредят мозгу: что нужно исключить из рациона для улучшения когнитивных функций

Чтобы улучшить работу мозга, следует не только насыщать рацион полезными продуктами, но и исключить вредные. Нутрициологи выделяют пять основных продуктов, которые могут усугубить работу мозга.

Какие продукты вредны для мозга

После каждого приема пищи продукты, употребляемые человеком, расщепляются на различные вещества, попадают в кровообращение и доставляются в мозг. Каждый раз мы делаем выбор: есть то, что улучшает работу мозга или может навредить.

Сладости и напитки

Вредные продукты для сосудов также оказывают негативное влияние и на работу мозга. К ним относятся сладости и газированные напитки.

Повышенный уровень сахара может спровоцировать структурные изменения сосудов и диабет. Чрезмерное потребление сладостей и газированных напитков в течение длительного времени увеличивает риск деменции. Заменить их можно фруктами, а вместо газированных напитков лучше пить простую воду или чай без сахара.

Транс-жиры

Вредная пища для мозга часто содержит именно трансжиры или ненасыщенные жирные кислоты.

Такие вещества содержатся в снеках, упакованной выпечке, фаст-фудах и ряде других продуктов промышленного производства. Есть теория, что потребление трансжиров может повысить риск развития болезни Альцгеймера. Поэтому продукты, содержащие трансжиры, вредны для памяти.

Рафинированные углеводы

Выпечка из белой муки и десерты с содержанием сахара – это и есть рафинированные углеводы. Считается, что такие продукты ухудшаются работой мозга из-за высокого гликемического индекса (ГИ).

Пища, содержащая рафинированные углеводы, в большом количестве в результате ухудшает работу мозга как у детей, так и у взрослых. Употребление таких продуктов повышает риск возникновения дегенеративных заболеваний. Рафинированные углеводы можно заменить цельнозерновыми продуктами, овощами и фруктами.

Аспартам

Самое вредное для мозга решение – это заменить сахар на аспартам, который оказывает еще худшее влияние. Этот подсластитель часто содержится в газированных напитках. Однако нередко его добавляют в кофе или чай, когда пытаются похудеть.

Вещество действительно фактически бескалорийное, однако содержит вредные компоненты, такие как фенилаланин, метанол и аспарагиновая кислота – все это вредная пища для мозга. Эти вещества оказывают негативное влияние на когнитивные функции мозга.

Если человек будет регулярно использовать аспартам, то со временем заметит ухудшение настроения и уровня внимательности. Аспартам лучше вообще исключить из рациона, а вот употребление сахара снизить до минимума.

Алкоголь

Алкогольные напитки и продукты ухудшают память и очень негативно влияют на мозговую активность.

В сети можно найти информацию о пользе красного вина в небольшом количестве. Однако с алкоголем всегда нужно соблюдать осторожность. При употреблении больших доз алкоголя наблюдаются следующие признаки ухудшения работы мозга: