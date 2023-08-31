Легальні виробники алкоголю не підтримують підвищення мінімальних цін

Про це повідомляє Асоціація легальних виробників алкоголю

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Близько місяця тому Мінекономіки опублікувало проєкт постанови Кабміну про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв. Нелегальні виробники лобіювали підвищення мінімальної вартості легальних спиртних напоїв, щоб завдяки зростанню цін на легальному ринку алкоголю збільшити попит на фальсифікат. Для цього до Міністерства економіки України подавались недостовірні дані щодо собівартості виробництва алкоголю.

Пресслужба Асоціації ЛВА повідомляє, що старт розгляду проєкту про підвищення мінімальних цін відбувся без обговорення з галуззю та наголошує на тому, що легальні виробники виступають проти підняття цін. Легальні алкогольні напої не витримають цінової конкуренції з фальсифікатом. При піднятті мінімальних роздрібних цін продукція на полицях для кінцевого покупця здорожчає автоматично, що, своєю чергою, призведе до збільшення об'ємів контрафакту, з якого не сплачується жоден податок.

Перший віцепрем’єр-міністр України, Юлія Свириденко, розібралася в ситуації та зупинила спроби нелегальних учасників ринку лобіювати підвищення в незаконний спосіб. Мінекономіки зняли з обговорення проєкт відповідної постанови.

За останні три роки тіньова доля ринку алкогольних напоїв зменшилася майже в два рази, з 55% до 20%. Тому цілком зрозуміло, що тіньовий бізнес намагається повернути втрачене, лобіюючи підняття цін.

Купівельна спроможність українців продовжує падати, тому збільшення цін на легальні бренди призведе до зменшення їх продажів та вже в дуже короткій перспективі негативно позначиться на розмірі сплачених податків. Відтак, зниження надходжень до бюджету може бути більшим за очікуване зростання відрахувань від підняття мінімальних цін.

«Саме існуючий рівень мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін дозволив легальним виробникам збільшити обсяги сплачених податків у 2022-2023 роках на 10-15% у порівнянні з 2020-2021 роками, а органам Державної податкової служби України виконувати план по мобілізації доходів до Державного бюджету України», - йдеться в заяві Асоціації.

В Асоціації впевнені, що підвищення мінімальних цін в найближчій перспективі є економічно недоцільним та матиме зворотній негативний ефект. Тому рішення зняти Постанову з обговорення цілком логічне і свідчить про глибоке розуміння ситуації на алкогольному ринку.