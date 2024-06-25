Несмотря на войну, экспорт украинских кондитерских изделий вырос на треть

В 2023 году Украина экспортировала 89 тысяч тонн хлебобулочных кондитерских изделий, что на 29% больше по сравнению с 2022 годом. Общая стоимость экспорта составила 213 миллионов долларов, показав рост на 40%.

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Об этом сообщает Украинская ассоциация аграрного экспорта.

Основным рынком сбыта украинской продукции стал Европейский Союз, на который пришлось 57% от общей стоимости экспорта. Главными покупателями стали Румыния, Польша и Молдова. Значительные поставки также осуществлялись в США, Турцию, Израиль, Ирак, Саудовскую Аравию и другие страны.

В товарной структуре экспорта преобладали сладкое печенье, вафли, сухари и гренки, пряники.

Положительная тенденция сохраняется и в 2024 году. За первые три месяца экспорт достиг 25 тысяч тонн, что на треть больше показателей аналогичного периода прошлого года. Стоимость экспорта за этот период составила почти 62 миллиона долларов, вырос на 43%.

Украинская Ассоциация аграрного экспорта отмечает потенциал для дальнейшего расширения экспорта, в частности, на рынки Канады, Австралии и Японии, которые являются одними из крупнейших импортеров данного вида продукции.

Несмотря на вызовы, связанные с российской военной агрессией, украинский экспорт хлебобулочных кондитерских изделий демонстрирует устойчивый рост, сохраняя позиции Украины в пределах 30 места в глобальном рейтинге экспортеров этой группы товаров.

Добавим, что отрасль кондитерских изделий в Украине испытывает такие же проблемы, что и другие бизнесы во время полномасштабной войны. Впрочем, есть и дополнительные детали, присущие именно этой сфере - из-за полугодовых протестов польских перевозчиков был испорчен новогодний "высокий сезон", что значительно повлияло на общие показатели.

Ориентировочно 20% предприятий кондитерской отрасли Украины пострадали или были закрыты из-за полномасштабного российского вторжения, а объемы производимой продукции сократились на 10-12%.

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