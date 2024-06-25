Попри війну експорт українських кондитерських виробів зріс на третину

У 2023 році Україна експортувала 89 тисяч тонн хлібобулочних кондитерських виробів, що на 29% більше порівняно з 2022 роком. Загальна вартість експорту склала 213 мільйонів доларів, показавши зростання на 40%.

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Про це повідомляє Українська асоціація аграрного експорту.

Основним ринком збуту для української продукції став Європейський Союз, на який припало 57% від загальної вартості експорту. Головними покупцями стали Румунія, Польща та Молдова. Значні поставки також здійснювалися до США, Туреччини, Ізраїлю, Іраку, Саудівської Аравії та інших країн.

У товарній структурі експорту переважали солодке сухе печиво, вафлі, сухарі та грінки, пряники.

Позитивна тенденція зберігається і в 2024 році. За перші три місяці експорт досяг 25 тисяч тонн, що на третину перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Вартість експорту за цей період склала майже 62 мільйони доларів, зрісши на 43%.

Українська Асоціація аграрного експорту відзначає потенціал для подальшого розширення експорту, зокрема на ринки Канади, Австралії та Японії, які є одними з найбільших імпортерів даного виду продукції.

Незважаючи на виклики, пов'язані з російською військовою агресією, український експорт хлібобулочних кондитерських виробів демонструє стійке зростання, зберігаючи позиції України в межах 30-го місця у глобальному рейтингу експортерів цієї групи товарів.

Додамо, що галузь кондитерських виробів в Україні переживає такі ж проблеми, що і інші бізнеси в часи повномасштабної війни. Втім, в є і додаткові деталі, притаманні саме цій сфері - через піврічні протести польских перевізників було зіпсовано новорічний “високий сезон”, що значно вплинуло на загальні показники.

Орієнтовно 20% підприємств кондитерської галузі України постраждали чи були закриті через повномасштабне російське вторгнення, а обсяги виробленої продукції скоротилися на 10-12%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com