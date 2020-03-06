В Минфине уверяют, что продолжат сотрудничество с МВФ

Безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ. Об этом заявил министр финансов Украины Игорь Уманский.

"Программа расширенного финансирования является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", — сказал министр.

Он предложил организовать в ближайшее время встречу руководителей украинского правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

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Ранее в МВФ заявили, что Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня экономики в соседних странах.