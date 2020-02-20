Экономика 40 минут назад

Когда Украина станет богатой страной: формула успеха от МВФ

Полное реформирование экономики и рост ВВП на 6% ежегодно позволят украинцам стать богаче через 20 лет

Когда Украина станет богатой страной: формула успеха от МВФ Когда Украина станет богатой страной: формула успеха от МВФ
Йоста Люнгман. Фото: Финансовый клуб

Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня экономики в соседних странах. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман,  сообщает Интерфакс-Украина.

"Структурные реформы позволят обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение продуктивности. Речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в 30 тысяч долларов по паритету покупательной способности", — отметил Люнгман.

Он  напомнил, что Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 годы, показав пятый с конца результат — в среднем "минус" 0,2% ежегодно.

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"Инвестиции за этот период составляли всего 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах, тогда как средний уровень — 26% от ВВП", — сообщил представитель МВФ в Украине.

Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от стран Европы, Люнгман назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков).

Среди других секторов, где также есть отставание, однако не столь значительное, Люнгман указал торговлю и открытость (тарифы и нетарифные барьеры), R&D, налогообложение и рынок труда (хотя по рынку труда, согласно представленной им презентации, позиции Украины выглядят лучше, чем в Польше).

Представитель МВФ описал три сценария возможного развития Украины:

  • Первый сценарий предполагает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет, и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
  • Второй сценарий — частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает население богаче всего на 20%.
  • Третий сценарий — откат реформ (без рынка земли) и рост темпами до 1,5% — население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня.

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