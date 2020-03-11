Экономика 1 час назад

Украина до конца марта выполнит все требования МВФ и будет ждать нового транша — Шмыгаль

Премьер-министр назвал диалог с МВФ "достаточно позитивным", и заявил, что курс правительства не изменился

Украина до конца марта выполнит все требования МВФ и будет ждать нового транша — Шмыгаль Украина до конца марта выполнит все требования МВФ и будет ждать нового транша — Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Украине остается выполнить еще 2 требования Международного валютного фонда для получения 5,5 миллиардов долларов транша макрофинансовой помощи. Правительство планирует сделать это за 2-3 недели. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Мы имели вчера конференц-связь с руководством МВФ и договорились о продолжении сотрудничества без изменений любых условий курса, мы просто движемся в том контексте, который был. Из 8 параметров, которые МВФ просили выполнить, у нас остается 2, которые мы надеемся выполнить в течение 2-3 недель", — заявил премьер.

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ, в т.ч земельной.

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Накануне президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина выполнит условия для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы поддержать доверие международных инвесторов. Глава государства заверил, что земельная реформа и банковский закон будут обязательно приняты.

Также  министр финансов Игорь Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководителей украинского правительства с руководством МВФ в Вашингтоне.

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