Украина до конца марта выполнит все требования МВФ и будет ждать нового транша — Шмыгаль

Украине остается выполнить еще 2 требования Международного валютного фонда для получения 5,5 миллиардов долларов транша макрофинансовой помощи. Правительство планирует сделать это за 2-3 недели. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Мы имели вчера конференц-связь с руководством МВФ и договорились о продолжении сотрудничества без изменений любых условий курса, мы просто движемся в том контексте, который был. Из 8 параметров, которые МВФ просили выполнить, у нас остается 2, которые мы надеемся выполнить в течение 2-3 недель", — заявил премьер.

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ, в т.ч земельной.

Накануне президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина выполнит условия для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы поддержать доверие международных инвесторов. Глава государства заверил, что земельная реформа и банковский закон будут обязательно приняты.

Также министр финансов Игорь Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководителей украинского правительства с руководством МВФ в Вашингтоне.