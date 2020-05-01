Новые условия МВФ Украине выдвигать не будет — НБУ

Международный валютный фонд (МВФ) после принятия банковского закона не будет выдвигать дополнительных условий Украине для подписания меморандума о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире 1+1.

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"По моему мнению, будет так, как мы договорились на март. Насколько известно, и на эту неделю было заявление министра финансов о том, что это (закон о банках — Delo.ua) — последнее и ключевое условие для подписания нового соглашения сотрудничества с МВФ", — заявил Фурман.

Напомним, Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

МВФ ожидает окончательного принятия Верховной Радой закона о банках и внесении изменений в госбюджет.

Как известно, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете. В проект заложен дефицит на уровне 298 млрд, или 7,5% ВВП.

31 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности ("антиколомойский закон"). Этот документ должен сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Перед этим Верховная Рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 га для физлиц.