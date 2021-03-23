МИД отреагировал на планы "Справедливой России" открыть представительство в ОРДЛО

В Министерстве иностранных дел расценивают намерение открыть представительства российской политической партии "Справедливая Россия — За правду" на территории неподконтрольной Украине части Донбасса как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в регионе. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

"Российская власть продолжает открыто пренебрегать Минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания на данный момент неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле", — отметил он.

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Спикер МИД указал, что после незаконной раздачи паспортов граждан РФ населению ОРДЛО российские партии разглядели возможность получения из этого политических дивидендов.

"Задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан России" — жителей временно оккупированных территорий — грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся активные дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму. Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований", — отметил Николенко.

Спикер МИД Украины также подчеркнул, что РФ, наконец, должна начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского, по его словам, вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права.

Накануне партия "Справедливая Россия — За правду" сообщила, что ее лидер Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем председателя партии на территориях, подконтрольных так называемым Донецкой и Луганской Народным Республикам. Жигулину поручено создать в Донецке представительский центр партии и организовать консультационный прием граждан, проживающих на этих территориях.

Отметим, что месяц назад, 22 февраля, партия "Справедливая Россия" провела официальное объединение с партиями "Патриоты России" и "За правду", сменила название и эмблему, а также избрала руководителей новой организации.

Сопредседателями объединенной политсилы стали главы присоединенных партий — Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду"). При этом Семигин также занял должность руководителя Центрального совета новой партии, а Прилепин стал главой Палаты депутатов партии. При этом писатель и публицист Прилепин известен, в частности, тем, что принимал активное участие в войне на Донбассе на стороне ДНР.