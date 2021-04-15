Аннексия Крыма: Украина арестовала еще 12 самолетов РФ за полеты на полуостров

Украинский суд заочно арестовал еще 12 российских самолетов за полеты в аннексированный полуостров Крым.

В частности, арест наложен на самолеты Boeing и Airbus, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым в Facebook.

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Уточняется, что самолеты арестованы за нарушение порядка въезда на оккупированную территорию через аэропорт Симферополя.

По данным Службы безопасности Украины, одна из российских компаний использовала 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для полетов на полуостров в нарушение норм международного и украинского законодательства.

Украина рассматривает такие полеты как действия, которые подрывают ее суверенитет, и как нарушение законодательства с последующей уголовной ответственностью авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Напомним, в общей сложности с начала российской агрессии Украина заочно арестовала свыше 200 российских самолетов. Также прокуратура автономии обратилась в Интерпол для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Ранее стало известно, что Украина может ввести санкции против российских авиакомпаний за полеты в Крым.

Как сообщалось, 27 января 2021 года Кабинет министров утвердил свое предложение ввести на три года санкции в виде полного запрета транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины для 12 российских авиакомпаний и Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.