Суд арестовал 14 российских самолетов из-за незаконных полетов в оккупированный Крым

Херсонский городской суд заочно наложил аресты на 14 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляли незаконные полеты в оккупированный Крым. Решение приняли по ходатайству прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Авиакомпании перевозили пассажиров в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа" и из него. Таким образом, как отметили в Генпрокуратуре, самолеты считаются орудием совершения преступлений.

По факту нарушения порядка/выезда на/из временно оккупированной территории, государственной измены, а также по факту нарушения правил международных полетов прокуратура начала досудебное расследование.

Как сообщила пресс-служба прокураторы АРК, следствие выяснило, что авиакомпания "Газпром авиа" использовала самолеты Dassault Falcon, Sukhoi Superjet и Boeing для незаконного перемещения людей через государственную границу Украины. Уточняем, "Газпром авиа" — это "дочка" российского монополиста "Газпрома".

Следствие установило, что в настоящее время около 40 российских авиакомпаний осуществляют регулярные рейсы в оккупированный Крым, нарушая законодательство Украины и правила международных полетов.

"В целом по ходатайству прокуратуры автономии наложены аресты на 263 воздушных судна, которые осуществляли регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины", — подытожили в прокуратуре.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

Напомним, 27 января 2021 года Кабинет министров утвердил свое предложение ввести на три года санкции в виде полного запрета транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины для 12 российских авиакомпаний и Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.