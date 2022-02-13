Авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

По информации SkyUp, владельцы воздушных судов требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза.

Как заявил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов, такая ситуация требует решения на государственном уровне.

"Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", – сообщил Сероухов.

О дальнейших действиях SkyUp будет информировать на официальном сайте и на каналах в социальных сетях.

Напомним, самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), из-за требований владельца совершил посадку в столице Молдовы Кишиневе.

Перед этим швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Ранее сообщалось, что сотрудники авиакомпании Lufthansa, которая владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines, объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может оставлять самолеты и экипажи на ночь в Украине "из-за политического напряжения".