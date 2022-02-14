Гарантии Кабмина не помогли: МАУ выводит самолеты за границу

Из Борисполя в аэропорты Европы отправляются пять авиалайнеров крупнейшей авиакомпании Украины Международные авиалинии Украины. Это связано с требованиями лизингодателей.

Как сообщает avianews.com, воздушные суда отзывают компании SASOF III и AWAS 36820 TRUST — это Boeing 737-800.

Самолеты уже вылетели из аэропорта Борисполь в испанский аэропорт Кастелион. Скриншот издания "Новое время"

В целом проблема отзыва касается 23 самолетов, которые входят во флот трех украинских авиакомпаний Украины — МАУ, SkyUp и Bees Airline.

Согласно данным онлайн-табло сайта аэропорта Борисполь, на сегодня, 14 февраля, уже отменен рейс авиакомпании МАУ "Киев — Варшава", который был запланирован на 18:00.

Ситуация возникла на фоне заявления страховых компаний 12 февраля о том, что они перестанут покрывать риски при полетах над Украиной. Причиной стали заявления в западных СМИ о возможном вторжении войск России. Из-за этого некоторые лизингодатели отзывают самолеты из Украины.

Так украинская бюджетная авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за того, что владельцы воздушных судов требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза. А ее самолет с бортовым номером UR-SQO, выполнявший 13 февраля рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), из-за требований владельца совершил посадку в столице Молдовы Кишиневе и запрета входить в воздушное пространство Украины.

Для урегулирования проблемы Кабмин провел экстренное заседание и выделил Мининфраструктуры 16,6 млрд грн для страхования рисков на 23 самолета.

Перед этим швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении РФ на Украину.