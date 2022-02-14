Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной

14 февраля авиакомпания Norwegian объявила о приостановке полетов над территорией Украины, сообщает телеканал ТВ2.

Как заявил директор компании по коммуникациям Эсбен Туман, такое решение до особого распоряжения приняли на основе комплексной оценки безопасности.

Авиакомпания не имеет прямых маршрутов в Украину, но иногда летает над западными частями Украины во время перелетов в Венгрию или Турцию.

"В общем, мы не так много летаем над Украиной. После катастрофы MH17 мы вообще избегали восточных районов Украины", – заявил Туман.

В то же время другая норвежская авиакомпания SAS продолжит выполнять регулярные еженедельные рейсы в обычном режиме. Из Осло в Киев авиаперевозчик будет летать по вторникам.

Ранее швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Перед этим сообщалось, что сотрудники авиакомпании Lufthansa, которая владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines, объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может оставлять самолеты и экипажи на ночь в Украине "из-за политического напряжения".

Напомним, 13 февраля Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны.