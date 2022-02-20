Еще две европейские авиакомпании прекращают полеты в Украину

Национальные авиаперевозчики Австрии и Швейцарии Austrian Airlines и Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину на фоне роста напряженности в регионе.

Об этом сообщает avianews.com.

Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля.

20 февраля Austrian Airlines выполнит специальные рейсы из Киева и Одессы для вывоза пассажиров. Рейсы Вена-Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме, отметили в пресс-службе.

Swiss приостановит полеты по своему единственному маршруту в Украину Киев-Цюрих с 21 по 28 февраля, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Последний рейс в этом месяце состоится 20 февраля.

Более того, в компании даже отказались от использования неба Украины для транзитных рейсов.

Специальный представитель Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике Алексей Макеев написал в Twitter, что хотел бы услышать от авиакомпании причины такого решения.

"Было бы здорово, чтобы в ваших пояснениях были слова «российские угрозы вторжения в Украину". Вы также сократите рейсы в Москву?», – написал он.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

C 13 февраля полеты в Украину на неопределенное время, а также транзит над Украиной прекратила нидерландская авиакомпания KLM. Она приняла такое решение после оценки возможных рисков полетов в Украину на фоне информации о вероятном вторжении России.

Отметим, страховые компании 12 февраля заявили о том, что они перестанут покрывать риски при полетах над Украиной. Причиной стали заявления в западных СМИ о возможном вторжении войск России. Из-за этого некоторые лизингодатели начали отзывать самолеты из Украины.

Поэтому Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов судов в воздушном пространстве страны.

После этого большинство авиакомпаний возобновили работу в штатном режиме.