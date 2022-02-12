Нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Украину на фоне угрозы российского вторжения. Последний рейс в Киев был запланирован на эту ночь, но отменен.Когда компания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно.

Об этом сообщило издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании.

Сегодняшний рейс KLM в Киев отменен. Когда компания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно.

Представитель KLM заявил, что решение об остановке полетов было принято после того, как 12 февраля министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения страны.

Представитель KLM отметил, что с 2014 года перевозчик перестал летать над Крымом и восточными регионами Украины.

Напомним, ранее швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Отметим, зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме снова публикуют сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.

В частности, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Кроме того, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщило, что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля.

На фоне возможной агрессии России, сначала президент США Джозеф Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну.

После заявления американского лидера другие страны начали массово делать аналогичные призывы к своим гражданам. По состоянию на утро 12 февраля уже 19 стран сделали подобные заявления.