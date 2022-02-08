Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. Система сайта авиакомпании при попытке забронировать полет на любую из дат указывает, что нет доступных вылетов.

Никакой информации о причине таких изменений лоукостер пока не опубликовал. Из Харькова авиакомпания выполняла перелеты — в Варшаву, Краков, Познань, Будапешт, Бергамо и Вильнюс, а из Херсона — в Вену, Краков и Варшаву.

После введения в Украине карантинных ограничений Ryanair неоднократно менял расписание полетов, что было связано со снижением спроса на билеты в период пандемии коронавируса.

Но эта бюджетная авиакомпания впервые остановила продажи на все рейсы сразу из двух аэропортов нашей страны.

Ryanair С 1 по 28 февраля полностью отменял рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань. Однако теперь недоступны и билеты на эти направления с марта 2022 года.

Еще одна лоукост-авиакомпания Wizz Air (Венгрия) также отменила два рейса из Харькова на февраль 2022 года.

Зато украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала запуск в 2022 годуe новых направлений в летнем расписании из Одессы. C 27 каждую пятницу будут происходить полеты в Афины; каждую субботу, с 28 мая, — на Корфу, каждую среду, с 1 июня, — в Салоники. стоимость майских билетов сейчас стартует от 44 долларов, в остальные пункты назначения — дороже.

Госавиаслужба также дала разрешение лоукостеру SkyUp на авиаперелеты в итальянский город Ольбия, расположенный на острове Сардиния.