Самолеты Lufthansa вернулись "ночевать" в Киев, но по сокращенной программе

Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновила ночную стоянку рейса LH 1492 Франкфурт — Киев в аэропорту “Борисполь”, но сократила ее продолжительность. Об этом сообщает avianews.com.

Самолет авиаперевозчика вылетел в Украину четверг, 27 января, в 22:35 вместо 17:10 и приземлился в Киеве в 01:36. Но обратно во Франкфурт авиалайнер вылетел в пятницу, 28 января в 05:08, хотя по расписанию это должно было произойти в 06:00.

Пятичасовую задержку рейса во Франкфурте прокомментировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который возвращался в Киев.

"Как оказалось, последнюю неделю рейс Франкфурт – Киев, вылетающий в 17:10, откладывают. А люди вынуждены ждать часами, иногда более 12 часов в аэропорту. В качестве компенсации предлагают ваучер – 10 евро на еду", — утверждает нардеп.

По его словам, эти неудобства связаны с информацией о возможном нападении России на Украину.

"О задержке никого не предупреждают. То есть рейсы переносят уже неделю, но ты узнаешь об этом, заходя в аэропорт за два часа до вылета. И знаете, какова причина задержек и многочасовых ожиданий пассажиров? Экипажу опасно ночевать в Киеве!" — добавил Гончаренко.

Немецкая авиакомпания Lufthansa сменила график нескольких своих ночных авиарейсов в Киев на фоне опасений нападения России на Украину. Причину переноса рейса объяснили "политической ситуацией", из-за которой экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь.

В то же время бюджетная авиакомпания Ryanair (Ирландия) вообще отменила шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года. Причем перед этим она отменила на февраль еще семь направлений из других городов Украины, в том числе из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену.