Из Одессы – в Грецию: SkyUp запускает новые авиарейсы

Украинская авиакомпания SkyUp с конца мая запускает три новых рейса в Грецию из аэропорта Одесса.

Как сообщает "Таймер", рейсы будут направлены в Афины (куда с июля 2022 года планирует начать летать лоукостер RyanAir), а также Салоники и на остров Корфу.

По информации издания, в Афины рейсы будут летать по пятницам, стоимость майских билетов сейчас стартует от 44 долларов.

Рейсы в Салоники будут курсировать по средам, билеты в настоящий момент доступны по цене от 104 долларов.

На Корфу можно будет слетать по 64 доллара в одну сторону, рейсы будут осуществляться по субботам.

Напомним, ранее Госавиаслужба дала разрешение лоукостеру SkyUp на авиаперелеты в итальянский город Ольбия, расположенный на острове Сардиния.

Напомним, Госавиаслужба выдала разрешение украинским авиакомпаниям SkyUp Airlines и Bees Airline на увеличение частоты рейсов по некоторым международным направлениям.