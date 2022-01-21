Ryanair запускает три новых авиарейса из Одессы в европейские города

Ирландский лоукостер Ryanair запускает три новых направления из одесского аэропорта — в Венецию, Лондон и Брюссель.

Как сообщает culturemeter, с 27 марта рейсы в Венецию будут совершаться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Билет без багажа от 20 евро.

С этого же дня запускаются авиарейсы в столицу Бельгии Брюссель – Шарлеруа (CRL). Рейсы будут проводиться каждую неделю по средам и воскресеньям. Стоимость билетов – от 21 евро.

Кроме этого, с 27 марта Одессу и столицу Великобритании свяжет прямой авиарейс Лондон – Станстед (STN). Рейсы будут каждую неделю по средам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp хочет запустить регулярные рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив с частотой до четырех раз в неделю.