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Ryanair запускает три новых авиарейса из Одессы в европейские города
Ирландский лоукостер Ryanair запускает три новых направления из одесского аэропорта — в Венецию, Лондон и Брюссель.
Как сообщает culturemeter, с 27 марта рейсы в Венецию будут совершаться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Билет без багажа от 20 евро.
С этого же дня запускаются авиарейсы в столицу Бельгии Брюссель – Шарлеруа (CRL). Рейсы будут проводиться каждую неделю по средам и воскресеньям. Стоимость билетов – от 21 евро.
Кроме этого, с 27 марта Одессу и столицу Великобритании свяжет прямой авиарейс Лондон – Станстед (STN). Рейсы будут каждую неделю по средам и воскресеньям.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp хочет запустить регулярные рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив с частотой до четырех раз в неделю.