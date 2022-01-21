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Транспорт
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Ryanair запускает три новых авиарейса из Одессы в европейские города

Ryanair запускает три новых направления из Одессы – в Венецию, Лондон и Брюссель
Фото: Facebook/Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair запускает три новых направления из одесского аэропорта — в Венецию, Лондон и Брюссель.

Как сообщает culturemeter, с 27 марта рейсы в Венецию будут совершаться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Билет без багажа от 20 евро.

Фото 2 — Ryanair запускает три новых авиарейса из Одессы в европейские города


Фото 3 — Ryanair запускает три новых авиарейса из Одессы в европейские города

С этого же дня запускаются авиарейсы в столицу Бельгии Брюссель – Шарлеруа (CRL). Рейсы будут проводиться каждую неделю по средам и воскресеньям. Стоимость билетов – от 21 евро.

Фото 4 — Ryanair запускает три новых авиарейса из Одессы в европейские города
Фото 5 — Ryanair запускает три новых авиарейса из Одессы в европейские города

Кроме этого, с 27 марта Одессу и столицу Великобритании свяжет прямой авиарейс Лондон – Станстед (STN). Рейсы будут каждую неделю по средам и воскресеньям.

Фото 6 — Ryanair запускает три новых авиарейса из Одессы в европейские города
Фото 7 — Ryanair запускает три новых авиарейса из Одессы в европейские города

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp хочет запустить регулярные рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив с частотой до четырех раз в неделю.

Автор:
Дмитрий Нарожный