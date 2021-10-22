SkyUp хочет запустить авиарейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp запросил права на полеты из Киева и Одессы в Тель-Авив.
Об этом сообщает Avianews со ссылкой на Государственную авиационную службу Украины.
По информации издания, заявку авиакомпании специальная комиссия регулятора рассмотрит на заседании 28 октября.
SkyUp хочет запустить регулярные рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив с частотой до четырех раз в неделю. Однако на данный момент на линии нет свободных квот.
Для того, чтобы лоукостер получил права на маршруты в Израиль в таких условиях, Госавиаслужба должна забрать их у другой авиакомпании.
Для этого на заседание комиссии 28 октября вынесли вопрос об аннулировании прав Yanair на маршруты Киев — Тель-Авив и Одесса — Тель-Авив.
Причиной этого стало то, что авиакомпания не использовала данные права в течение последних 12 месяцев.
Ранее по такой же схеме SkyUp смогла получить разрешение на маршруты Киев — Алматы и Киев — Стамбул и начать полеты на этих линиях. Для этого Госавиаслужба ограничила права МАУ и аннулировала права Atlasjet Ukraine.
Напомним, Государственная авиационная служба 28 сентября расширила права авиакомпании SkyUp с четырех до семи рейсов в неделю.
Ранее сообщалось, что украинская бюджетная авиакомпания SkyUp AirLines запускает с 18 октября регулярные рейсы из Киева в столицу Испании Мадрид.
10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).
Перед этим SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу.